"Vermittlung tut auf jeden Fall Not", sagt Huppert. Wolfgang Schäuble sei jemand, der das sicherlich könne. Er gehörte dem konservativen Flügel der CDU an und sei auch in der Flüchtlingsfrage immer sehr energisch gewesen. Gleichzeitig sei er immer loyal gegenüber Merkel gewesen und habe ihren Kurs unterstützt. "Er gilt als überzeugter Europäer. Und er hat mit seiner jahrzehntelangen politischen Erfahrung sicherlich die nötige Autorität in dieser verzwickten und durchaus schwierigen Situation zu vermitteln", so die Einschätzung des Hauptstadt-Korrespondenten.