Hermann Gröhe und Manuela Schwesig am Montag in Berlin.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Der Vermittlungsausschuss will noch vor Weihnachten beim Klimapaket zu einer Einigung kommen. Bereits heute soll eine Arbeitsgruppe ihre Beratungen aufnehmen. Das hatte das Gremium am Montagabend beschlossen.



In erste Linie gehe es um eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern bei gleichzeitiger Entlastung der Bürger, sagten die beiden Verhandlungsführer der Länder und des Bundestags, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU).