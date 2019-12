Der Druck auf den Klimapaket-Vermittlungsausschuss ist groß - eine schnelle Lösung soll her. Unmittelbar vor Beginn der ersten Ausschuss-Sitzung forderte CSU-Chef Markus Söder am Montag eine Einigung noch vor Weihnachten. "Das Ziel muss sein, am 20. Dezember eine endgültige Beschlussfassung zu haben im Bundesrat", sagte er in München. Man brauche dringend das gesamte Klima-Maßnahmenpaket, nicht nur einen Teil.