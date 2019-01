Das betroffene Haus steht im Kreis Dithmarschen.

Quelle: Bodo Marks/dpa

Einsatzkräfte der Polizei haben ihren Einsatz gegen eine vermutete Terrorzelle in Meldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein fortgesetzt. Vor der Wohnung von zwei der drei mutmaßlichen Islamisten standen Polizeiautos und schwarze Kleintransporter des Bundeskriminalamtes (BKA). Zudem seien auch Spezialkräfte der GSG 9 im Einsatz.



Beamte des BKA und der Bundespolizei hatten zuvor drei Männer aus dem Irak festgenommen. Sie sollen einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben.