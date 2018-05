Iranisches Ambulanz-Fahrzeug. Archivbild Quelle: epa Taherkenareh/epa/dpa

Bei einem Flugzeugabsturz in Iran sind am Sonntag vermutlich alle 65 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine der iranischen Fluggesellschaft Aseman Airlines war auf dem Weg von der Hauptstadt Teheran nach Yasudsch im Südwesten des Landes gewesen und 50 Minuten nach dem Start vom Radar verschwunden.



Die Absturzstelle befindet sich in einer Bergregion mit über 40 Gipfeln über 4.000 Meter Höhe in der Nähe von Semirom im Zentrum des Landes. Zum Unglückszeitpunkt herrschten ungünstige Wetterbedingungen.