Schüler demonstrieren in Washington gegen Waffengesetze. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort.



Der Sheriff bestätigte auf Twitter die Schüsse. Ein Schüler berichtete bei CNN aus dem Gebäude, mehrere Schüler seien getroffen worden, möglicherweise seien es sieben. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Der Sender NBC berichtete von Verletzten.