"Die DDR hatte die Volksrepublik Mosambik seit ihrer Befreiung vom Kolonialismus wirtschaftlich unterstützt", erklärt Ralf Straßburg. "Dabei liefen erhebliche Schulden auf, die Mosambik nicht tilgen konnte." Also wurde nach Möglichkeiten zur Reduzierung der Schulden gesucht. Zumal die DDR selbst in den 80er Jahren zahlungsunfähig war. "In der Praxis heißt das, die von den Vertragsarbeitern transferierten Beträge wurden von Anfang an im gegenseitigen Einvernehmen beider Regierungen nicht nach Mosambik überwiesen, sondern in der DDR in die zwischenstaatliche Verrechnung miteinbezogen, um somit zum Schuldenabbau des Landes beizutragen."