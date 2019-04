Eine Kuh steht auf einer Weide. Symbolfoto

Quelle: Raphael Knipping/dpa

Im Kampf gegen die Umweltverschmutzung setzt ein Unternehmer aus den Niederlanden auf Toiletten für Kühe. Henk Hanskamp will damit die Menge an Ammoniak reduzieren, das in der Landwirtschaft entsteht und das Luft sowie Wasser verschmutzen kann.



"Eine Kuh wird niemals völlig sauber sein," räumte Hanskamp im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP ein. "Aber man kann ihnen beibringen, auf die Toilette zu gehen." Bewiesen hat er das bei einem Pilotprojekt auf einem Bauernhof bei Doetinchem.