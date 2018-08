Dies sei, sagte Seehofer, auch mit allen Verantwortlichen in der CSU abgesprochen. Es wäre verkehrt, wenn die Partei jetzt ihre Position aufgäbe. "Man muss es aber nicht mehr täglich erzählen", sagte Seehofer. Wenn man seine Migrationspolitik mit einer Begrenzung der Zuwanderung weiter verfolge, werde "der Spuk mit der AfD" bald vorbei sein.



Die CSU hatte sich wegen der Asylpolitik wochenlang einen heftigen Streit mit der Schwesterpartei CDU geliefert, so dass zeitweise die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag und die gesamte Koalition infrage stand. Kern des Konflikts war, ob Migranten an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden dürfen. Die Union und die SPD einigten sich schließlich auf einen Kompromiss.