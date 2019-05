Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena. Archivbild

Quelle: Jason Szenes/EPA/dpa

Nach den Anschlägen in Sri Lanka will die Regierung die Chefs der Sicherheitsbehörden wegen mangelnder Informationspolitik entlassen. Präsident Sirisena kündigte an, die Führungen der Polizei und anderer Sicherheitskräfte binnen 24 Stunden umzukrempeln. Hinweise auf Anschlagspläne seien nicht an die Regierung weitergegeben worden.



Ausländische Geheimdienste hätten bereits am 4. April über mögliche Selbstmordanschläge informiert, wie Premierminister Wickremesinghe bekanntgab.