SPD-Parteivorsitzende Nahles (r) kritisiert britsche Abgeordnete.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Parteichefin Andrea Nahles hat der britischen Politik Versagen beim Prozess des Austrittes aus der EU vorgeworfen. Die britische Seite müsse endlich eine Antwort darauf geben, in welcher Form sie die EU verlassen wolle, sagte Nahles im Bundestag in Reaktion auf eine Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Brexit.



Sie rief die britische Regierungschefin Theresa May auf, endlich auf die Opposition zuzugehen. Sie habe es in der Hand, die "Schussfahrt" noch zu wenden.