Von US-Behörden zurückgewiesene Asylsuchende in Mexiko. Archiv

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Ein Gericht in Kalifornien hat eine von US-Präsident Trump beschlossene Verschärfung des Asylrechts blockiert. Ein Richter in San Francisco sprach eine landesweit gültige einstweilige Verfügung gegen die Regeln aus.



Die neuen Regeln würden es für Asylsuchende an der Grenze zu Mexiko deutlich schwerer machen, legal in die USA zu kommen. Wer durch einen Drittstaat in die USA gelangt ist, soll demnach - bis auf Ausnahmen - künftig kein Asyl mehr an der südlichen US-Grenze beantragen können.