Migranten auf dem Weg in die USA. Archivbild

Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die amerikanische Verschärfung der Asylregeln kritisiert. "Das gefährdet ungeschützte Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen", teilte die UN-Organisation in Washington mit. Die gesamte Region müsse gemeinsam an Lösungen arbeiten.



Wer durch einen Drittstaat in die USA gelangt, soll nach einer neuen Verfügung - bis auf einige Ausnahmen - künftig kein Asyl mehr an der südlichen US-Grenze beantragen können. Das hatte die US-Regierung zuvor mitgeteilt.