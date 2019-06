Die Anforderungen an Klimaanlagen in Museen seien extrem hoch, so Hans-Dieter Hegner, Bauvorstand der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Wesseler betonte, das insgesamt 400 technische Anlagenbereiche nacheinander abgenommen in Betrieb gehen müssten. Danach müssten sie "zusammenspielen, wie ein Orchester ein Konzert". Außerdem wurde darauf verwiesen, dass auf dem Bau gerade Hochkonjunktur herrsche. Doch das ist schon seit vielen Jahren so. Auch die Komplexität des Bauprojektes ist seit langem bekannt.