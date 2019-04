Donald Tusk ist für eine Verschiebung des Brexits.

Quelle: Reuters

EU-Ratschef Donald Tusk plädiert für eine Verschiebung des Brexits um zwölf Monate. Tusk wolle das den 27 bleibenden EU-Staaten vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter in Brüssel. Großbritannien müsste in dem Fall an der Europawahl Ende Mai teilnehmen.



Derzeit ist der EU-Austritt Großbritanniens für den 12. April geplant, also in genau einer Woche. In London hat das Unterhaus aber das Austrittsabkommen bereits drei Mal abgelehnt und auch noch keinem anderen Plan für den Brexit zugestimmt.