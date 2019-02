Die Nikab-Trägerin will gegen das Verbot vorgehen.

Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Der Streit um das Vollverschleierungs-Verbot in der Universität Kiel könnte in die nächste Runde gehen. Eine betroffene Studentin und Nikab-Trägerin wolle "auf alle Fälle" juristisch gegen das Verbot der Christian-Albrechts-Universität vorgehen, berichteten die "Kieler Nachrichten". Ein Verein, der sich für religiös Diskriminierte einsetzt, unterstütze sie finanziell.



Das Uni-Präsidium hatte das Verbot am 29. Januar nach einem Konflikt mit einer muslimischen Studentin erlassen.