Gegen eine Gänse-Plage auf den Neckarwiesen will die Stadt Heidelberg verstärkt vorgehen. Die Wiesen sind ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Sie treten allenthalben in die Hinterlassenschaften der Vögel. Wer sein Handtuch am Neckar ausbreitet, kann sicher sein, dass er es verschmutzt wieder mit nach Hause nimmt.