Seehofer selbst hält den Zeitungen des Netzwerks zufolge an seinem "Masterplan Migration" fest. Er sei nicht bereit, "einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen", soll er in einer Sitzung der CSU-Landesgruppe am Montagabend gesagt haben. Sein Masterplan umfasse alle Maßnahmen, die aus seiner Sicht notwendig seien, "um in Deutschland Recht und Ordnung wiederherzustellen". In Moment habe man die Dinge nicht im Griff, wird Seehofer zitiert. Mit dem bestehenden Asylsystem seien die Probleme nicht zu lösen und kein Vertrauen zurückzugewinnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel teile alle Punkte seines Masterplans - bis auf die Pläne zum Zurückweisen von Flüchtlingen an der Grenze. Sein Plan müsse "so kommen", wird Seehofer zitiert.