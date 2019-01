Blumen liegen vor dem Stadion von Cardiff City.

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala hat vor seinem Verschwinden an Bord eines Kleinflugzeugs über dem Ärmelkanal offenbar noch eine WhatsApp-Sprachnachricht an Freunde und Familie geschickt. "Ich bin im Flugzeug, das so aussieht, als ob es auseinanderfällt", sagte der 28-jährige Stürmer darin laut argentinischen Medien.



"Wenn ihr in eineinhalb Stunden keine Neuigkeiten von mir habt, (...) wisst ihr Bescheid", sagte Sala demnach weiter. "Ich habe solche Angst."