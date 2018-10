Der saudische Journalist Dschamal Chaschukdschi. Archivbild Quelle: Hasan Jamali/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich besorgt gezeigt über das mysteriöse Verschwinden des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi. "Es ist eine sehr traurige Situation, es ist eine sehr schlimme Situation", sagte Trump im Weißen Haus in Washington.



Zugleich forderte seine Regierung Saudi-Arabien auf, sich in dem Fall transparent zu verhalten. Der 59 Jahre alte Chaschukdschi hatte vor mehr als einer Woche das saudische Konsulat in Istanbul betreten und wird seitdem vermisst.