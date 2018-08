Noch immer ist das U-Boot "ARA San Juan" verschollen. Quelle: Juan Sebastian Lobos/Argentinische Marine/AP/dpa

Das Verschwinden des U-Boots "ARA San Juan" mit 44 Menschen an Bord vor mehr als einem Monat hat nun weitere personelle Konsequenzen: Die argentinische Regierung entließ den Marine-Chef, Admiral Marcelo Srur.



Verteidigungsminister Oscar Aguad begründete die Personalie damit, dass zuletzt verschiedene Versionen über die vermutlich schwache Rolle der Marine nach dem Verschwinden des U-Boots in Umlauf gekommen seien. Am Dienstag hatte die Marine bereits zwei Führungskräfte freigestellt.