Ein Rettungsteam bei einer Suchaktion im Skigebiet Ankogel.

Quelle: Unbekannt/ALPINPOLIZEI/dpa

Nach Lawinenabgängen in den österreichischen und Schweizer Alpen haben Rettungskräfte die Suche nach Verschütteten aufgenommen. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei meldete, wurde unter Schneemassen in einem Skigebiet in Kärnten ein Wintersportler lebend geborgen, nach weiteren werde gesucht.



Im schweizerischen Andermatt wurden laut der Schweizer Nachrichtenagentur sda mehrere Menschen verschüttet. Zwei Leichtverletzte konnten geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher.