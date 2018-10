Genaue Zahlen hat der WWF nicht, allerdings hat die Organisation Daten einer nicht-repräsentativen Studie hochgerechnet. Weil es im Bäckerhandwerk an belastbaren offiziellen Zahlen mangelt, hat die Autorin der Studie, Sabine Jäger, im Auftrag des WWF zwischen Mai 2017 und März 2018 mit eigener Recherche und persönlich geführten Interviews eine eigene Fall-Analyse erstellt.



Demnach zählen Backwaren "zu den am häufigsten weggeworfenen Lebensmitteln". Die Hälfte des Brotabfalls lande zuhause im Müll. Die Bäckereien hätten einen Anteil von 36 Prozent am Brotabfall, der Handel 13 Prozent. "Die Ernte von rund 398.000 Hektar Ackerland wird verschwendet. Das entspricht einem Acker, der größer ist als Mallorca", heißt es in der Studie.