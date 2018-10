Das saudi-arabische Konsulat in Istanbul wurde durchsucht. Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Türkische und saudische Ermittler haben die Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul abgeschlossen. Ziel des gemeinsamen Einsatzes war es, den Verbleib des seit zwei Wochen verschwundenen Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi aufzuklären.



Zugleich berichteten CNN sowie die "New York Times" und das "Wall Street Journal", dass Saudi-Arabien in Kürze eine Erklärung zum Schicksal Khashoggi abgeben wolle. Demnach soll sein Verhör schiefgegangen sein.