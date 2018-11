Am Ende des Krieges lagerte die deutsche Armee in Trélon. Dort befand sich auch ein großes Munitionsdepot, das teilweise vor dem Abzug von den Deutschen in die Luft gesprengt wurde. Der Rest wurde dann in den folgenden Jahren in Picketts Fabrik zerstört. Insgesamt 28.000 Tonnen deutsche Granaten haben die Arbeiter hier verbrannt. Dann wurde die Fabrik geschlossen, und der Ort geriet in Vergessenheit.