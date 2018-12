Stürme, Hagel und Starkregen haben die Versicherungen in Deutschland in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro gekostet. Diese Summe liegt etwa 100 Millionen Euro über dem Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre, teilte die Deutsche Versicherungswirtschaft (GDV) mit.



In der vorläufigen Bilanz werden Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben erfasst. "2018 gehört zu den vier schwersten Sturmjahren der letzten 20 Jahre", erklärte GDV-Präsident Wolfgang Weiler.