"Wir müssen klar sagen, dass keine praktikable Schutzkleidung in der Lage ist, bei einem Aufprall mit üblicher Landstraßengeschwindigkeit eine tödliche Verletzung zu verhindern", so der Leiter der UDV, Siegfried Brockmann im Gespräch mit heute.de. Die Bilder von Motorradrennen, bei denen die Fahrer nach schweren Stürzen aufstehen und weiterfahren, seien deshalb fatal. Denn in der Landstraßenrealität gebe es solche Auslaufzonen selten. Seine Forderung: es müsste noch bessere und wirksamere Kleidung zum Schutz von Motorradfahrern entwickelt werden.