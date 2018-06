Doch warum will Hamas jetzt gerade die Macht übergeben? Israels Blockadepolitik ist konstant geblieben, aber Ägypten und Palästinenserpräsident Abbas hatten den Druck auf Hamas enorm erhöht. Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi hatte Hamas als Glaubensgenossen der Muslimbrüder auf die Feindesliste gesetzt und die Grenze rigoros abgeriegelt. Sogenannte Schmuggeltunnel zwischen Ägypten und Gaza wurden gesprengt, eine Pufferzone in der Region eingerichtet. Und Palästinenserpräsident Abbas hatte die Zahlungen für Strom eingestellt und Zehntausenden Regierungsbeamten die Gehälter gekürzt.



Und Katar fiel plötzlich aufgrund der Wirtschaftsblockade noch als Geldgeber für Hamas weg. Dadurch geriet Hamas in die Sackgasse. Es fehlt der Organisation mittlerweile auch der Rückhalt in der Bevölkerung, immer wieder formulierten die Menschen ihre Kritik sogar vor unseren Kameras. Und das ist auch kein Wunder, denn in den letzten Jahren hat Hamas die Korruption so gepflegt, dass es denen, die im Hamas-System an der Macht sind, vergleichsweise gut geht, während es den zwei Millionen Menschen immer schlechter geht. Geschäftsleute mussten ihre Firmen schließen, überall sitzt die Hamas am Hebel. Entsprechend bejubelt werden die Versöhnungsbemühungen. Nüchtern betrachtet natürlich auch, weil sie aus der Perspektive der Menschen alternativlos sind.