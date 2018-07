Viele Notaufnahmen in Deutschland sind überlastet. Symbol Quelle: Marijan Murat/dpa

Patienten mit akuten Beschwerden sollen sich künftig per Telefon zum richtigen Arzt oder in eine Notaufnahme dirigieren lassen. Der Spitzenverband der Krankenkassen ist nicht gegen den Telefon-Service.



GKV-Spitzenverband-Sprecher Florian Lanz sagte aber, die Versorgungssituation lasse sich nicht per Telefon ändern, sondern durch ein geändertes Leistungsangebot. Dazu gehörten mehr Sprechstunden, eine bessere Erreichbarkeit am Abend und am Samstag sowie die Stärkung der Terminservicestellen.