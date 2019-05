Warenangebot in einem Lebensmittelgeschäft in Havanna.

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Angesichts der sich verschärfenden Versorgungskrise in Kuba will die sozialistische Regierung künftig Lebensmittel und Hygieneartikel rationieren. Unter anderem dürften Kubaner nun Hühnchen, Reis, Eier, Bohnen, Seife, Waschmittel und Zahnpasta nur noch in festgelegten Mengen kaufen, sagte Handelsministerin Betsy Diaz.



Die Regierung machte die jüngsten Verschärfungen des US-Embargos gegen Kuba verantwortlich. Wirtschaftsexperten sehen den Grund hingegen eher in der Schwäche der eigenen Produktion.