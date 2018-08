Kunden der Essener Tafel auf dem Weg zur Ausgabestelle. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Türen der Essener Tafel zur Versorgung sozial Schwacher mit Lebensmittelspenden sind in der Nacht zum Sonntag von Unbekannten mit Parolen beschmiert worden. Laut Polizei wurden die Türen der ehrenamtlichen Einrichtung und sechs in der Nähe geparkte Fahrzeuge mit Parolen wie "Nazis" beschmiert.



Die Tafel war zuvor in die Kritik geraten, weil sie einen vorübergehenden Aufnahmestopp für Ausländer verhängt hatte. Im Internet gab es daraufhin Aufrufe zu Aktionen gegen die Tafel.