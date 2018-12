Merkel (CDU) schaut aus einem Flugzeugfenster.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach der Panne ihres Regierungsflugzeugs mit rund zwölf Stunden Verspätung zum G20-Gipfel in Buenos Aires eingetroffen. Sie landete um 17.52 Uhr (21.52 Uhr MEZ) an Bord eines Linienflugs der spanischen Fluggesellschaft Iberia.



Die argentinische Sicherheitsministerin Patricia Bullrich hatte angekündigt, Merkel zügig durch den Sicherheitsbereich zu bringen. "Wir werden einen Spezialeinsatz durchführen, damit sie schneller hier ankommen kann", so Bullrich.