Hamburg Airport bei Nacht. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Hamburg stellt der Billig-Fluglinie Easyjet wegen 21 verspäteter Starts nach 23.00 Uhr im vergangenen Jahr 468.000 Euro in Rechnung. "Unsere Geduld ist am Ende", twitterte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Die Verspätungsregelung sei kein Freifahrtschein.



Es sei das erste Mal, dass dieses Mittel in dieser Höhe angewendet werde. Die Airline habe trotz mehrfacher Aufforderungen keine Gründe für die Verspätung genannt. Easyjet wies die Vorwürfe zurück. Man werde nicht einfach so bezahlen.