Stefan Schulte, Vorstandschef des Flughafenbetreibers Fraport. Quelle: Arne Dedert/dpa

Flugpassagiere müssen sich laut Flughafenverband ADV weiter auf Probleme einstellen. "Es wird auch im Herbst Verspätungen und Ausfälle geben", sagte der Chef der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport und Verbandschef, Stefan Schulte, der Funke-Mediengruppe.



Es werde nicht so schlimm wie im Sommer. "Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es sind längst noch nicht alle Probleme gelöst", sagte Schulte. Er sieht die größten Probleme in der Branche beim Mangel an Fluglotsen und Flugstraßen.