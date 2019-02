Kramp-Karrenbauer (CDU)

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Panne zum Auftakt des CDU-"Werkstattgesprächs": Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach die Mitglieder als "Sozialdemokraten" statt als Christdemokraten an - und erntete nach einem Schreckmoment freundliches Gelächter.



Die Vorsitzende begründete ihren Versprecher mit der ebenfalls am Sonntag begonnenen SPD-Vorstandsklausur. Dort arbeite die SPD gerade sein eigenes "Trauma" auf - "insofern schöne Grüße an die Sozialdemokraten", sagte sie mit Blick auf die Hartz-IV-Debatte.