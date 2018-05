Luchse bevorzugen große, ungestörte Waldgebiete. Quelle: Alexander Heinl/dpa

In Deutschland leben immer mehr Luchse in freier Natur. Vor allem im Harz gebe es einen steten Zuwachs, sagte Moritz Klose, Wildtierexperte der Umweltschutzorganisation WWF. Auch im Bayerischen Wald seien wieder mehr Wildkatzen nachgewiesen worden.



Laut WWF leben in deutschen Wäldern insgesamt 100 bis 130 Luchse. Ein entscheidender Grund für die wachsende Population seien Wiederansiedlungsprojekte, bei denen Tiere ausgewildert werden. "Der Luchs ist ein typischer Waldbewohner", so Klose.