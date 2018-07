Mit verstärkter Präsenz will die Polizei den Markt sichern. Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach dem Willen der Stadt soll der Potsdamer Weihnachtsmarkt nach dem Bombenalarm vom Freitag heute wieder seinen normalen Betrieb aufnehmen. Die Polizei kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen nochmals zu verstärken. So sollen nun Beamte der Bereitschaftspolizei zusätzlich auf Streife gehen.



Am Freitagabend hatte die Polizei rund um die Apotheke, wo das verdächtige Paket abgegeben worden war, einen Sperrbezirk von etwa 100 Metern eingerichtet. Dieser wurde aber später wieder aufgehoben.