Polizei auf dem Weihnachtsmarkt Potsdam Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Hinter dem Bombenalarm von Potsdam steckt nach den ersten Ermittlungen wohl kein geplanter Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Das erklärte die Polizei per Twitter. Am Samstag öffneten die Weihnachtsmärkte wieder. Polizei und Stadt schickten zusätzliche Streifen.



Am Freitag war ein verdächtiges Paket bei einem Apotheker direkt am Weihnachtsmarkt abgegeben worden. Darin befanden sich Nägel und ein Polenböller. Eine Zündvorrichtung wurde nicht gefunden. Das Paket wurde unschädlich gemacht.