Max Verstappen nach der Qualifikation in Ungarn

Quelle: ap

Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) hat beim Großen Preis von Ungarn vor den Toren von Budapest zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere die Pole Position bei einem Formel-1-Rennen erobert. Neben dem Hockenheim-Sieger steht beim Start am Sonntag Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes, dessen Teamkollege Lewis Hamilton (Großbritannien) wurde Dritter.



Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari als Fünfter nur in die dritte Startreihe, an seinem viertplatzierten Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) kam er nicht vorbei. Nico Hülkenbergstellte seinen Renault auf Startplatz elf.