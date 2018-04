Nach einem vierten Tatverdächtigen wird noch gesucht. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Fast 180 Kilogramm Drogen hat die Berliner Polizei in einer Garage im Ortsteil Moabit gefunden und beschlagnahmt. Drei mutmaßliche Drogenhändler seien festgenommen worden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich in erster Linie um Marihuana und Haschisch, aber auch um Amphetamine und Kokain.



Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld und eine Schusswaffe. Später entdeckten sie in der Garage die zum Weiterverkauf verpackten Drogen.