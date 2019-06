Versteigertes Rothko-Gemälde im Auktionshaus Sotheby's.

Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Ein Gemälde des US-Künstlers Mark Rothko ist für 50,1 Millionen Dollar versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit. Damit ist das abstrakte Bild von 1960 das jüngste einer Reihe von teilweise rekordbrechenden Werken, die in den vergangenen Tagen bei den traditionellen Frühjahrsauktionen verkauft wurden.



Erst am Mittwoch hatte die Hasen-Skulptur "Rabbit" des US-Malers und Bildhauers Jeff Koons in New York den Rekordpreis von knapp 91,1 Millionen Dollar erzielt.