Der Iran hat die Kritik der EU an seinem Atomprogramm und den Verstößen gegen das Wiener Atomabkommen zurückgewiesen. "Wir haben uns stets an das Atomabkommen gehalten ... Ihr (EU) auch?", twitterte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.



Er warf den drei EU-Vertragspartnern - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - vor, sie hätten in den vergangenen 18 Monaten nicht ein einziges Mal ihre Verpflichtungen aus dem Atomdeal eingehalten. Daher sei auch die Kritik der EU an Teheran unberechtigt.