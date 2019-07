Ein Polizist in Berlin kontrolliert Jugendliche mit E-Scootern.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Angesichts zunehmender Meldungen über Unfälle mit Elektro-Tretrollern und über alkoholisierte Fahrer ruft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu härterem Durchgreifen auf.



In einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Städtetags, den Leipziger OB Burkhard Jung (SPD), bittet er die Städte und Kommunen, die Möglichkeiten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung "für eine sichere und sachgemäße Nutzung in vollem Rahmen auszuschöpfen". Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.