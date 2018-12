Im Schauspielhaus soll das Pina-Bausch-Zentrum unterkommen.

Quelle: Marius Becker/dpa

Die Stadt Wuppertal hat die Planung und Errichtung eines Pina-Bausch-Zentrums beschlossen. Der Stadtrat gab grünes Licht für das 58,4 Millionen Euro teure Vorhaben. 2025 ist die Eröffnung geplant.



An dem Zentrum sollen Aufführungen, Archiv und Erinnerung an die 2009 verstorbene Choreographin gebündelt werden. Das Tanztheater von Pina Bausch wurde Anfang der 1970er Jahre in Wuppertal gegründet und ist seitdem in der Stadt verwurzelt. Die Inszenierungen werden bei Tourneen in der ganzen Welt gezeigt.