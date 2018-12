Zum letzten Mal: Bush in Washington gelandet.

Quelle: Alex Brandon/Pool AP/dpa

Der Leichnam des ehemaligen US-Präsidenten George Bush ist im Kapitol in Washington aufgebahrt worden. Dort gedenken Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses des Toten. Nach der Zeremonie können Bürger Abschied nehmen vom 41. Präsidenten der USA, der von 1989 bis 1993 regierte.



Am Mittwoch findet die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt, an der Donald Trump und First Lady Melania teilnehmen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erwartet.