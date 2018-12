Amerikanische Flaggen in Washington auf Halbmast.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel wird am Mittwoch an der Trauerfeier für den früheren US-Präsidenten George Bush in Washington teilnehmen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Ziel der Reise sei es, dem amerikanischen Volk die deutsche Anteilnahme am Tod dieses Präsidenten auszudrücken.



Bush, der sich für die deutsche Wiedervereinigung eingesetzt hatte, war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Bush senior saß von 1989 bis 1993 als 41. Präsident der USA im Weißen Haus.