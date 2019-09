Trauerfeier für Frankreichs Ex-Präsidenten Chirac.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Paris vom verstorbenen früheren Staatspräsidenten Jacques Chirac Abschied genommen. Der Sarg des Ex-Staatschefs wurde am Nachmittag in der Kathedrale Saint-Louis aufgebahrt. Vor der Kathedrale bildete sich eine lange Schlange.



Die Zeremonie fand im Beisein der Familie des Ex-Präsidenten statt und wurde mit religiösen Gesängen eröffnet. Das Ex-Staatsoberhaupt war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Am Montag wird es einen Trauertag zu Ehren Chiracs geben.