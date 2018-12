George Bush senior war im Alter von 94 Jahren gestorben.

Quelle: Alex Brandon/Pool AP/dpa

Sechs Tage nach seinem Tod wird der frühere US-Präsident George Bush senior in Texas beigesetzt. Beerdigt wird Bush in College Station auf dem Campus der A&M-Universität. Dort wird er neben seiner Frau Barbara und seiner Tochter Robin bestattet. Barbara Bush war erst im April dieses Jahres gestorben.



Mit einer berührenden Trauerfeier hatten die Bush-Familie und zahlreiche Würdenträger dem Verstorbenen am Mittwoch in der Nationalen Kathedrale in Washington die letzte Ehre erwiesen.