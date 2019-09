Als erster Deutscher im All schrieb Jähn Geschichte. Archivbild

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen Kosmonauten Sigmund Jähn als "Botschafter der Raumfahrt" gewürdigt. Als erster Deutscher und einziger DDR-Bürger im All habe er am 26. August 1978 Geschichte geschrieben, erläuterte Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an Jähns Witwe.



"Er hatte an diesem Tag vielen Menschen das Gefühl gegeben, zum ersten Mal sei "einer von uns" hinaus ins All geflogen." Jähn war am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben.