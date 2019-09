Konrad schuf große ungarische und europäische Literatur. Archiv

Quelle: Markus Scholz/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen Schriftsteller György Konrad gewürdigt. Er "war in ganz besonderer Weise ein Zeuge des Jahrhunderts, in dem die Menschen in Europa so schreckliche Erfahrungen gemacht haben", kondolierte Steinmeier Konrads Witwe.



Er habe die Shoa überlebt und später die kommunistische Diktatur in seinem Heimatland Ungarn erlitten. Mit seinem "mutigen Einsatz für den Demokratisierungsprozess" habe er "uns einen großen Dienst erwiesen", so Steinmeier.